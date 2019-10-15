Nihat Özdemir: 'Lider geldik, lider dönüyoruz'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Nihat Özdemir "Çok mutluyuz. Burada alınan beraberlik gerçekten çok büyük anlam taşıyor. Başta hocamız olmak üzere tüm takımımızı yürekten tebrik ediyoruz. Lider geldik, lider dönüyoruz. Son iki maçımız kaldı. Henüz son sözü söylemedik. Bu Milli Takım, EURO 2020'ye gidecek. Orada da hedef Türk futbolunu bir yerlere taşımak. Türk milleti açısından çok mutluyuz. Kaan'ın attığı golü askerlerimize ithaf ediyoruz. Tek kelimeyle zafer" dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı
- Trabzonspor'da Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı
- Asker selamından rahatsız oldu! Fransız milletvekili Jean-Christophe Lagarde, Türkiye maçının iptalini istedi
- Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! 'Maça çıkmazsak ne ceza alırız?'
- Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Onyekuru için Monaco'dan şok haber: Bırakmamız söz konusu değil