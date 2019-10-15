Nihat Özdemir: 'Lider geldik, lider dönüyoruz'

Nihat Özdemir "Çok mutluyuz. Burada alınan beraberlik gerçekten çok büyük anlam taşıyor. Başta hocamız olmak üzere tüm takımımızı yürekten tebrik ediyoruz. Lider geldik, lider dönüyoruz. Son iki maçımız kaldı. Henüz son sözü söylemedik. Bu Milli Takım, EURO 2020'ye gidecek. Orada da hedef Türk futbolunu bir yerlere taşımak. Türk milleti açısından çok mutluyuz. Kaan'ın attığı golü askerlerimize ithaf ediyoruz. Tek kelimeyle zafer" dedi.