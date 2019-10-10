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10 Ekim 2019 Perşembe 20:21:29 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:22:18

Nihat Özdemir: Hepimizin aklı Mehmetçiklerimizin yanında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarınki Arnavutluk maçını kazanarak, "Barış Pınarı Harekatı"nda görev yapan herkese moral vermek istediklerini söyledi.

Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı sırasında, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Selim Soydan ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na değinen Özdemir, şöyle konuştu.

"Yarın akşamki maç bizler için çok önemli. Türk Milli Takımı oyuncuları, Şenol Güneş ve yönetici arkadaşlarımız için bugün daha önemli bir gün. Dün Barış Pınarı Harekatı'na Türk Silahlı Kuvvetleri'miz başladı ve harekat başarıyla devam ediyor. Hepimizin aklı Mehmetçiklerimizin yanında. Tüm yüreğimizle inanıyoruz ki Türkiye'miz için gerekli mücadeleyi yapıyorlar. Tüm dualarımız onlarla beraber. İnşallah can kaybı olmadan, zaferle ülkelerine dönmüş olacaklar. Oyuncularımızın, teknik kadromuzun dualarıyla hepimiz askerlerimizin yanındayız. İnşallah Allah onları muvaffak eder. Yarınki maç çok önemli. Galibiyetle ayrılabilirsek bizler kadar, oyuncularımız kadar, cephede Türkiye için mücadele veren bütün Mehmetçiklerimiz için moral olacaktır. Sahada mücadele edecek futbolcu kardeşlerimiz de bu düşüncede olacaktır. Buradan alınan bir galibiyet ile cephedeki Mehmetçiklere moral vermiş olacağız. Allah da yardım etsin şans da yanımızda olsun."

Yarınki maçta galibiyete tüm kalbiyle inandığının altını çizen TFF Başkanı, "Arnavutluk ile önemli bir maç oynayacağız. İyi takımlar ve grupta aldıkları puanla bizden geri ama iyi bir takım olduğunu son maçlarda gösterdiler. Çok önemli bir rakip olan İzlanda'yı iyi bir futbolla yendiler. İnşallah grubumuzdaki önemli maçı yarın başarıyla bitireceğiz. Taraftara çok önemli görev düşüyor. Maçın başından sonuna kadar Türk Milli Takımı'nı canıgönülden desteklemelerini istiyoruz. Tüm taraftarları maça davet ediyorum, milli takımımızı ve Türkiye'mizi desteklemelerini bekliyorum. Erken konuşmayı doğru bulmuyorum. 90 dakikanın sonunda konuşmamız gerekli. Bu maçı alsak da gruptan çıkmayı garantilemiyoruz ama önemli bir maçı geride bırakırız. Gruptan çıkma şansımızı arttırırız. Oyuncularımızda gerekli şevki görürüz." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise, "Çok kaliteli ve genç bir jenerasyon yakaladık. Çocuklarımıza güveniyoruz. Yarın da bu önemli maçtan muhakkak bir şekilde galibiyetle çıkacağımızı biliyoruz. Çok anlamlı bir gün olacak. Hem Mehmetçikler hem de kahraman ordumuz için, Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da, "Bugün çok farklı bir gün. Milli takımın galibiyetinden sonra daha iyi şeyler söyleyebileceğiz." dedi.

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını kaydeden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ise "Hepimizin ortak dileği Mehmetçiklerimiz için Türkiye için güzel bir netice almak." şeklinde görüş belirtti.

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