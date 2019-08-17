Nihat Özdemir açıkladı: 1 milyar TL'lik gelir!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te katıldığı programda Türk futbolunun gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İki ana hedefimiz var"

"Yönetim kurulumuzda Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlular var. Kurulu oluşturmadan hem takım hem bölgesel anlamda bir denge oluşturduk. 'Bir Federasyon oluşturalım ve milli takım dünya sıralamasında ilk 10'a girsin' dedik. İki ana hedefimiz var. Birisi, marka değerini arttırmak. Diğeri de ilk 10'a girmek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılıp başarı elde edersek, artık bu 30'lu sıralardan çıktığımızı göreceğiz."

"Süper Kupa'dan 1 milyar TL'lik gelir"

"Süper Kupa maçı Türkiye'ye toplamda 1 milyar TL civarında bir katkı sağladı. Neden? Çünkü maç uzatmalara kaldı. Penaltılarla beraber 2 buçuk saat oldu. Bu bir avantaj. UEFA yetkililerinin çoğu eşiyle gelmişti. Herkes mutluydu. Bu bizim için müthiş bir gösterge oldu."

"Hapise varan cezaları bu tür olaylara getirmeliyiz"

"Bir grup youtuber arkadaşımız maça geldi. Ancak ben o sahaya giren çocuğun normal bir insan olduğunu düşünmüyorum. Belki başka bir rahatsızlığı vardır. Hapise varan cezaları bu tür olaylara getirmeliyiz. Bu bizim imajımıza çok büyük zarar veriyor."

"Olimpiyat Stadı inşaatı 30 Mart'ta bitecek"

"Şampiyonlar Ligi finali, 70 bin ve üzerinde statlara veriliyor. Olimpiyat Stadı eskidi. Bir İngiliz firmasına, Olimpiyat Stadı için proje hazırlattık. İnşaat başladı. Zemin düşecek, atletizm pisti kalkacak. 72 bin seyircinin sahayı net göreceği bir stat olacak. Olimpiyat Stadı inşaatı 30 Mart'ta bitecek ve 150 milyon TL harcama yapacağız. 30 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden sonra stadın üstü kapanacak. Milli Takım burada oynayacak. TFF'yi de oraya taşıyabiliriz. 2020 sonunda bu planımız bitmiş olacak."