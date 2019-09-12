Neymar Strasbourg maçıyla sahalara dönüyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de Neymar krizi sona ermiş gibi gözüküyor.

Yaz transfer döneminde eski takımı Barcelona'ya gitmesi gündemde olan ancak PSG'de kalan Neymar, takımı ile maça çıkmaya hazırlanıyor.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERECEK Mİ?

Neymar'ın PSG - Strasbourg maçında uzun bir süre ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Taraftarların ise Brezilyalı yıldıza herhangi bir tepki gösterip göstermeyeceği ise merak konusu.