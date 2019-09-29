Neymar PSG taraftarına mesaj yolladı

Paris Siant Germain dorması giyen Neymar JR, herkesi saha içinde ve dışında şaşırtmaya devam ediyor.

Perşembe günü Barcelona'ya giden ve arkadaşı Arthur Melo'yu ziyaret eden Neymar, cuma günü Fransa'ya döndü.

Cumartesi günü PSG ile lig maçına çıkan Brezilyalı yıldız, sahada gösterdiği performans ve hareketleriyle takımına karşı sonsuz bir aşk besliyor gibiydi. Söz konusu Neymar olunca sonsuzluk kavramı her ne kadar şüpheli olsa dahi, yıldız oyuncu attığı gol ile takımını Bordeaux karşısında galibiyete taşımayı başardı.

"HAYATIMI VERMEK İSTİYORUM"

Neymar maçın sonunda yaptığı açıklamada, ''Paris Saint-Germain'e hayatımı vermek istiyorum. Bu benim takımım ve takımıma yardımcı olmak, goller atmaya devam etmek istiyorum. PSG taraftarıyla şu anda kadınlarla ilişkilerde olduğu gibiyiz. Bazen tartışırsınız, konuşmadan zaman geçirirsiniz. Ancak sevginiz sayesinde normale dönersiniz. Ben PSG'ye yardım etmek için buradayım ve sahada her şeyimi ortaya koyacağım'' dedi.

Transfer döneminde Barcelona'ya gitmek istediğini söylemesi sonrası taraftarlar ve kulüp ile arası açılan Neymar'ın, bu açıklamalar sonrası köprüleri yeniden inşa etmek istediği açıkça gözlemlendi.

Neymar maç sonu açıklamalarını Kylian Mbappe için, "Dünyadaki en iyi oyunculardan biri. Hızı inanılmaz, saha içinde ve dışında iyi bir his var" diyerek sonlandırdı.