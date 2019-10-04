'Neyin var, devam etsene' sözlerine Güven Yalçın'dan tepki: İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Beşiktaş'ta herkes stres altında bir maça çıktı. Trabzonspor maçı sonrası 6 ismin değiştiği kadronun ilk yarı ortaya koydu oyun geçmişe nazaran iyiydi.

Rakibine pozisyon vermeyen siyah-beyazlılar savunmada iyi bir duruş sergiledi. Topa büyük oranda sahip olan Beşiktaş'ın en net fırsatı 42. dakikada Necip'in kornerden gelen topa vuruşundan sonra direkten dönmesiyle oldu.

İkinci yarı oyunu üçüncü bölgeye kadar getiren Beşiktaş'ta yaratıcı oyuncu eksikliği hissedildi. Ljajic'in etkisizliği ve hücumda Umut'un tek başına kalmasıyla duran toplar hariç pozisyon üretmekte zorlanıldı.

Rakibine son bölüme kadar fırsat vermeyen Beşiktaş, oyundan düşmeye başlayınca top Wolverhampton'a geçti. Son dakikada Boly'nin savunma arkasına atılan topu değerlendirmesi sonrası sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş'ta taraftar artık tepkinin yönünü Abdullah Avcı'ya çevirdi

İNANMIYORSANIZ BAKIN İŞTE SAKATLANDIM!

Maçın 17. dakikasında sakatlanan ve 'Beni çıkarın' işaretiyle 27'de oyundan alınan Güven Yalçın, saha kenarında ilginç görüntüler verdi. "Neyin var, devam etsene" sözlerine karşılık şortunu indiren genç oyuncunun, "İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım" karşılığını verdiği öğrenildi. Güven'in bu görüntüsü sosyal medyada da gecenin konusu oldu.

(Sabah)