Neşteri vuracak

GÜNEŞ

■ LİGE çok kötü bir başlangıç yapan ve 9 haftalık süreçte toparlanamayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, ışık vermeyen futbola çözüm arıyor. Sezon başından bu yana sürekli aynı isimlere forma veren ancak bir türlü istediği performansı elde edemeyen tecrübeli çalıştırıcı, son oynanan Beşiktaş derbisinin ardından kadroda revizyona gitme kararı aldı. İmparator, sürekli olarak ilk 11’de şans bulan ve bir türlü kendini toparlayamayan 5 ismin üzerini çizdi.

EMRE'LER 11’E GİRECEK

■TERİM’İN kafasında sildiği isimlerin başında Belhanda geliyor... Faslı oyuncu Rize maçıyla birlikte yedek kulübesine çekilecek. Belhanda’yla beraber kötü grafiğini düzeltemeyen Mariano, Nagatomo ve Feghouli de tecrübeli teknik adam tarafından üzeri çizilen oyuncular... Bu dört isme bir de sürpriz eklendi. O da sezon başında takıma katılan Ryan Babel... Hollandalı da 11’den çıkacak. Bunların yerine ise Emre Taşdemir, Emre Mor, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz 11’e girecek