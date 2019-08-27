Nedeni fiziksel düşüş

GÜNEŞ

■ SON iki yılın şampiyonu Galatasaray, 2019-20 Cemil Usta Sezonu’na kötü bir başlangıç yaptı... İlk hafta maçında deplasmanda Denizlispor’a mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom’da taraftarı önünde çıktığı Konyaspor mücadelesinden de beraberlikle ayrıldı. Rakibinin 90+6’da gelen golüne engel olmayan Cim Bom, sekiz sezon sonra ligin ilk iki maçında galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, en son 2010-11 Sezonu’ndaki ilk iki mücadeleden üç puan çıkaramamıştı.

PERFORMANS YETERSİZ

■ SARI-KIRMIZILILAR ligin ilk iki maçında kırmızı kart görerek mücadeleleri 10 kişi tamamladı. Denizlispor deplasmanında Marcao, Konyaspor karşılaşmasında da Seri kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray’ın puan kaybetmesi 10 kişi olmasına bağlansa da takımın fizik olarak 90 dakikayı çıkaracak güçte olmadığı gözler önüne serildi. Özellikle Konyaspor maçının 60. dakikasına kadar harika bir performans ortaya koyan Cim Bom, bu dakikadan sonra bir anda oyundan düştü.

60’DAN SONRA GÜÇ KALMADI

■ BABEL’İN golünün ardından istemsiz bir şekilde geriye yaslanan Galatasaray, hücum yapmakta zorlandı ve kendi yarı alanına kapandı. Sezon başı kampına katılmayan Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli ve Emre Mor fizik olarak oyundan düştü. Terim, 3 oyuncusunu kenara alsa da sahada kalan Mariano, Nagatomo ve Babel gibi isimler de bu tempoyu kaldıramadı. Sarı-Kırmızılı futbolcuların ligin ilk haftası geride kalmasına rağmen henüz 90 dakikayı çıkaracak güce ve enerjiye sahip olmadığı gözlendi.