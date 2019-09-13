13 Eylül 2019 Cuma 09:34:56 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 09:43:27
Necip Uysal Kosova Milli Takımı'nı kabul etti
Kosova basını, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncusu Necip Uysal'ın, Kosova Milli Takımı'nda oynamayı kabul ettiğini yazdı.
Kosovan Football'ın haberine göre Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal Kosova Milli Takım'ında oynamak istiyor. Uysal'ın avukatının ise gerekli evrakları hazırlamaya başladığı iddia edildi. Aile kökeninin Kosova'ya dayandığı deneyimli oyuncu, 1 kez Türkiye A Milli Takım formasını giydi.
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