Necip Uysal Kosova Milli Takımı'nı kabul etti

Kosovan Football'ın haberine göre Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal Kosova Milli Takım'ında oynamak istiyor. Uysal'ın avukatının ise gerekli evrakları hazırlamaya başladığı iddia edildi. Aile kökeninin Kosova'ya dayandığı deneyimli oyuncu, 1 kez Türkiye A Milli Takım formasını giydi.