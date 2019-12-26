'Ndiaye’yi kim almış?'

GÜNEŞ

■ Ağaoğlu, “Kim almış? Bilmiyorum... Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Bunlar söyleniyor. Londra’da dediler, İstanbul’da dediler, Dakar'da olduğu ortaya çıktı. Gündemimizde olan bir oyuncuydu ama gelip bizimle görüştüğünü ve anlaştığımızı ben de sizden duydum” diye konuştu. Herkesin “Transfer yapacak mısınız?” diye sorduğunu dile getiren Ağaoğlu, “Ama kimse transfer yapacak paranız var mı? diye sormuyor. Artık borçla transfer yapma devri kapanmıştır” dedi.