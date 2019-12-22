Ndiaye’de işlem tamam

GÜNEŞ

■ DEVRE arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Stoke City'de forma giyen eski Galatasaraylı Badou Ndiaye’yi kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Trabzonspor, kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladığı 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunu Türkiye’ye davet etti. Dün sabah menajeriyle birlikte uçağa binerek Türkiye’ye gelen Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonrasında el sıkışıldı. Oyuncunun menajerinin alacağı ücret konusunda da yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

AĞAOĞLU: BİZ KAP’A BİLDİRİYORUZ

■ ORTA sahanın her kademesinde görev alabilen tecrübeli oyuncuya yarım sezon için bonuslarla birlikte 1.5 milyon euro ödeneceği ifade edildi. Dün oyuncu sosyal medyada uçakta gelirken çekilmiş görüntülerini paylaştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise bu konudaki gelişmelerin sorulması üzerine, “Transfer sürecine oldukça uzun bir zaman var. Bilindiği gibi biz transfer görüşmesi yaptığımızda ve sonuçlandırdığımızda, bunu Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na bildiriyoruz” diye konuştu