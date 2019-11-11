NBA'de Furkan Korkmaz rüzgarı esiyor

Philadelphia 76'ers, Wells Fargo Center'da Charlotte Hornets'ı ağırladı. Mücadele hızlı başlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 33 - 24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Cody Zeller önderliğindeki Charlotte oyuna ortak oldu ve devreye 58 - 53 üstün girdi.

Soyunma odası dönüşünde oyun başa baş devam ederken Milli Basketbolcumuz Furkan Korkmaz büyük fark yarattı.

Furkan kısa sürede attığı 10 sayı ile takımını bir hayli rahatlattı.

Mücadeleyi ev sahibi Philadelphia 114 - 106 kazandı.

Sixers'ta Joel Embiid 18 sayı 9 ribaunt ile oynarken, oyunun akışını değiştiren Furkan Korkmaz kaydettiği 17 sayı ile maçın oyuncusu seçildi.

LeBron James yine triple double yaptı

Gecenin büyük heyecana sahne olan diğer maçında ise Son şampiyon Toronto Raptors, Los Angeles Lakers deplasmanına konuk oldu.

Staples Center'daki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Lakers 60 - 52 önde tamamladı.

İkinci yarıya sert savunma ile başlayan Raptors son periyota girilirken skoru eşitledi.

Toronto final periyotunda da iyi oyununu sürdürerek Staples Center'dan 113-104'lük galibiyetle ayrıldı.

Lakers'ın 7 maçlık serisine son veren Toronto'da Pascal Siakam 24 , Fred VanVleet'de 23 sayı ile öne çıktı.

Ev sahibi ekipte Anthony Davis 27 sayı ile takımının en skoreri odu.

13 sayı 13 ribaunt 15 asist ile kariyerinin 85'inci triple - double'ını yapan Lebron James'in performansı mağlubiyete engel olamadı.

(TRT Spor)