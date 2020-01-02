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02 Ocak 2020 Perşembe 09:26:10 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 09:27:19

NBA efsanesi David Stern hayatını kaybetti

NBA'in 30 yıl başkanlığını yapan David Stern'in hayatını kaybettiği açıklandı.

NBA'in başkanlık görevini 1984-2014 yılları arasında yapan David Stern'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan Stern'in yaşam mücadelesini kaybettiği ve 77 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Stern'in ölüm haberinin ardından görev dönemi boyunca NBA'de oynayan yıldızlar sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren mesajlar paylaştı.

LİGİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Stern, 1984'ten 2014'e kadar ligin bugünkü küresel kuvveti oluşturmasına yardımcı olan 30 yıllık çalışmasında, NBA başkanı olarak görev yapmıştı. Yönetiminde NBA, yedi takım eklemiş ve altı yeni takım almıştı. Ligin televizyon kontratından elde ettiği yıllık gelir 40 kat artmıştı ve ortalama oyuncu maaşı 1984'te yılda 250.000 dolar iken, 5 milyon doların üzerine çıkmıştı.

Dünya çapında 13 ofis açan Stern, ABD dışında normal sezon maçları düzenlemişti (profesyonel sporda bir ilk). Oyuncularının 1992'de Olimpiyatlarda rekabet etmesine izin vermişti, en göze çarpanı, altın madalya kazanan Dream Team'di. 1997'de WNBA'i kurmuştu. Uyuşturucu testi, maaş kapasitesi ve kıyafet yönetmeliği uygulanması da dahil olmak üzere, ligi değiştiren birçok girişimde bulunmuştu.

Stern, 2014 yılında Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'e adını yazdırmıştı.

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