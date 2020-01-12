12 Ocak 2020 Pazar 10:23:53 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 10:31:06
Napoli, Seri için Fulham'a 10 milyon Euro'luk teklifte bulundu
Napoli, Galatasaray’ın Fulham’dan kiraladığı Seri için İngiliz ekibine 10 milyon euroluk teklif yaptı.
İtalya basınında çıkan haberlere göre; pazarlıklar iyi gidiyor. Tarafların anlaşması halinde Seri de devre arasında Galatasaray’dan ayrılacak.
(Akşam)
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