Fenerbahçe’den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. Eljif, İtalyan kulübünün Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yanında resmi mukaveleye imza attı. Napoli Başkanı Laurentiis de bu anları sosyal medya hesabından 'Napoli’ye hoş geldin Eljif' mesajıyla paylaştı. (İHA)