Napoli başkanı açıkladı! 'Elmas'ı transfer ettik'

İtalyan basınına konuşan de Laurentiis, "Eljif Elmas transferi büyük ölçüde tamamlandı, küçük detaylar kaldı. Bu hafta içinde bitecek ve sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

5 YILLIK İMZA, BONSERVİS BEDELİ

Öte yandan Napoli'nin Eljif Elmas ile yıllık 1 milyon euro üzerinden 5 yıllık sözleşme imzalayacağı da kaydedildi.

İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldız için 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

BONSERVİS REKORU

Ayrıca bonusların da katılımı ile Eljif'in bonservis bedelinin 18 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Bu transferle Fenerbahçe kulüp tarihinin de transfer rekoru kıracak.

Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.