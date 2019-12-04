TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon Galatasaray’da kendisinden beklenen yeterli performansı sergileyemeyen, son oynanan Trabzonspor maçında takımına 1 puan kazandırmasına rağmen Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Yuto Nagatomo’nun yeni adresi belli oldu.

SİNİSA ONU BOLOGNA'YA DÜŞÜNÜYOR

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Ocak ayında Galatasaray’la yollarını ayırmaya hazırlanan Yuto’nun İtalya Ligi’ne geri döneceği öğrenilirken, 33 yaşındaki futbolcunun Bologna ve Sampdoria’dan birini seçeceği ifade edildi. Serie A’da 16 puanla 12.sırada bulunan Sinisa Mihajlovic’in tecrübeli Japon’a sıcak baktığı kaydedilirken, Sırp teknik adamın Denswil ve Krejci’ye alternatif olarak Nagatomo’yu kadrosunda düşündüğü bildirildi.

RANİERİ'NİN İNTER'DEN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Ligde kötü günler geçiren Sampdoria’nın başına geçen ve 7 haftada 9 puan toplayabilen Ranieri’nin İnter’den eski öğrencisi olan Nagatomo’yu istediği anlaşılırken, o bölgede oynayan Murru’nun sakatlanması ya da form olarak inişe geçmesi halinde İtalyan çalıştırıcının Nagatomo’yu kullanmayı düşündüğü anlaşıldı.