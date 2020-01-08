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08 Ocak 2020 Çarşamba 11:02:17 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:03:54

Nagatomo ve Mariano'nun menajerleri, İstanbul'a geldi

Sarı kırmızılılarda Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor.

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor.

33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor. her iki oyuncu da şu anda Florya'da çalışırken kısa sürede ise yolalr ayrılacak

Cimbom sağ kanadı Linnes-Şener ikilisine, solu ise Saracchi-Ömer ve Emre Taşdemir üçlüsüne teslim edecek.

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