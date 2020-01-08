Nagatomo ve Mariano'nun menajerleri, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor.

33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor. her iki oyuncu da şu anda Florya'da çalışırken kısa sürede ise yolalr ayrılacak

Cimbom sağ kanadı Linnes-Şener ikilisine, solu ise Saracchi-Ömer ve Emre Taşdemir üçlüsüne teslim edecek.

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