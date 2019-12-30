Nagatomo İtalya'ya, Saracchi 10 gün içinde Cimbom'a

SARI-KIRMIZILI takımda şampiyonluklar yaşayan Nagatomo için Galatasaray günleri sona erdi. Antalyaspor karşılaşması sonrasında takım arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki sol beke Bologna’nın talip olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim, 5-0’lık Antalya zaferinin ardından Nagatomo için, “Ayrılsak da beraberiz” açıklamasında bulunmuştu. Yönetim ise daha önceden Marcelo Saracchi’yle anlaşmaya varmıştı.

ONYEKURU’YLA BİRLİKTE

Leipzig’e yapılan 1.5 yıllık bedelsiz kiralama teklifi Alman ekibi tarafından kabul edilmişti. Muslera ise vatandaşını ikna etmişti. 21 yaşındaki sol bekin en geç 10 gün içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Leipzig’de fazla forma şansı bulamayan genç sol bekin Türkiye’de tecrübe kazanması planlanıyor. Bu sebeple Leipzig’in mukaveleye satın alma opsiyonu koydurmadığı kaydedildi. Onyekuru’yla birlikte 2. yarıda sol kanat Saracchi-Onyekuru ikilisinin olacak.