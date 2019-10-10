Nagatomo attı, Japonya farklı galip geldi

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu üçüncü karşılaşmasında

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Japonya, Moğolistan'ı ağırladı.

Saitama Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Japonya'nın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Minamino, 29. dakikada Yoshida, 33. dakikada Nagatomo, 40. dakiakda Nagai, 57. dakikada Endo ve 82. dakikada Kamada kaydetti.

Galatasaraylı Yuto Nagatomo, karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve 1 gol attı.

Grupta bir maçı eksik olan ve üst üste ikinci maçını kazanan Japonya, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Moğolistan ise 3 puanda kaldı.

Japonya, F Grubu'nun 4. maçında 15 Ekim Salı günü Tacikistan'a konuk olacak. Moğolistan ise aynı gün Kırgızistan'ı ağırlayacak.