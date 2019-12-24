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24 Aralık 2019 Salı 10:23:13 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 10:26:19

Nabil Dirar iddialı konuştu: 'Bizi kimse durduramaz'

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Nabil Dirar, mücadele sonrasında açıklamalar yaptı. Derbide kalpten oynadıklarını belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bu şekilde oynarsak bizi kimsenin durdurabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Faslı yıldız ayrıca yeni sözleşmesi ve Bayern Münih maçındaki protestoya dair de değerlendirmede bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de derbide sol bek olarak görev yapan Dirar değerlendirmede bulundu. Beşiktaş karşısında kalpten oynadıklarını belirten Faslı yıldız, “Böyle oynamaya devam edersek bizi kimse durduramaz” dedi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Dirar mücadeleden sonra "Takım arkadaşlarımı kutluyorum, güzel bir mücadele sergiledik. Takım olarak kalpten oynadık, bu şekilde oynamaya devam edersek kimsenin bizi durdurabileceğini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle sahada güzel birlik yakaladık. Biz zaten iyi bir takımız ve Beşiktaş derbisinde 3 puan almak önemliydi. Özellikle Sivas mağlubiyetinden sonra Beşiktaş derbisi daha da önem kazanmıştı. İlk yarının son maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacağız. Çaykur Rizespor deplasmanında da 3 puan alarak devreye iyi bir şekilde girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNADIĞIMIN FARKINDAYIM"

Kasım ayında Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini 2 yıl uzatan 33 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe’de mutluyum, yeni sözleşmeye imza attığım için mutluyum. Büyük bir kulüpte oynadığımın farkındayım. Sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. Sezon sonunda da umuyorum güzel şeyler elde edeceğiz, birlikte şampiyonluğa ulaşacağız” diye konuştu.

BAYERN MÜNİH MAÇINDA TARAFTARLAR TARAFINDAN PROTESTO EDİLMESİ

Sezon başında Bayern Münih maçında taraftarlar tarafından protesto edildikten sonra bugün performansıyla taraftarların sevgilisi haline geldiğinin hatırlatılması üzerine Dirar, “Benim için zor zamanlardı. Bayern Münih maçına tek idmanla çıkmıştım. Taraftarlara verdiğim tepki hoş değildi açıkçası. Onları da tepkilerinde haklı karşılıyorum. Taraftarlar oyundan ve skordan dolayı mutlu değildi. Böyle davranmamam gerekiyordu” diye konuştu.

"DEPLASMANDA DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Dirar, “Ligimizde iyi takımlar var. Biz tüm takımlara saygı duyuyoruz ama bu saygıyı ölçülü bir şekilde yapıyoruz. Biz büyük bir takımız. Dışarıda oynadığımız maçlarda yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız. Deplasmanlarda daha iyi futbol ortaya koymalıyız” dedi.

(Habertürk)

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