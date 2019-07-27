27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58:12 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:01:04
Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'ya transfer oldu
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Kasımpaşa, 30 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, ardından Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
8 sezon boyunca bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Mustafa Pektemek, Süper Lig kariyerinde 207 maça çıkarken 54 gol atıp 25 asist yapmıştı.
(beIN SPORTS)
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