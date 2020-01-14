Mustafa Pektemek, Aytemiz Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Kasımpaşa ile yollarını ayıran Mustafa Pektemek, Aytemiz Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Musatfa Pektemek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
13 Ocak Pazartesi günü kadro dışı kaldığı kulübü Kasımpaşa ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh eden Mustafa Pektemek, Alanyaspor ile anlaştı ve 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek dışında 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan transfer ettiği Emircan Altıntaş'ın da lisansını çıkardı.
18 MAÇTA 4 GOLE ETKİ
31 yaşındaki tecrübeli forvet, Kasımpaşa tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Kasımpaşa'nın yolunu tutan Mustafa Pektemek, lacivertbeyazlılarda 18 karşılaşmada forma giydi. 3 gol kaydederken, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
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