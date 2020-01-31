Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti

DUAYEN teknik adam Mustafa Denizli, yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Akşam için yorumladı; “Karşılaşma öncesi yaşanan gerilim iki takımın futbolcuların üzerinde de taraftar üzerinde de olumsuz bir etki yapar. Özellikle saha içinde futbolcuların son derece sorumlu ve bilinçli hareket etmeleri lazım. Yani tansiyonu yükseltecek hareketlerden mutlak kaçınmaları lazım. Görülecek bir kırmızı kart bütün oyun dengelerini bozar. Böyle maçlarda hakemin de isi zor. Hem Fenerbahçeli hem de Trabzonsporlu futbolcuların bu konuda hakeme yardımcı olmaları lazım.

ONUN OLMAMASI DEZAVANTAJ

İki takım da iyi gidiyor. Grafikleri iyi olan iki takım karsı karsıya geliyor. Zaten klasmanda ya birinin üzerinde kalacak ya da diğeri onun üzerine çıkacak. Böyle kritik bir maç. Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Yani şartlar ne olursa olsun Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzon için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. İki takım da iyi durumda fakat söylüyorum. Burada daha evvelki yıllarda rekabetin getirdiği ve devam eden bir sorumluluk var. Burada en büyük etken futbolculardadır. Neticede bir futbol maçıdır. Rekabet gayet tabi olacaktır. Gergin ve sabırlı olmayan daha avantajlı olacaktır.

ADAYLAR 24. HAFTADA BELLI OLUR

Şampiyonluk yarısında kimin avantajlı olduğunu 3-4 hafta sonra söylerim. Su önümüzdeki kritik maçlar oynansın görüntü daha net ortaya çıkacak. 23-24. haftada yukarıdaki tabloda ilk üç kim olacak konusunda net bir şey konuşabiliriz. 24. haftada şampiyonluğun belirgin adayları belli olur. Bu adaylar çok fazla olmaz. Son oynanan Sivasspor-Rize maçında Sivas ligin lideri uzatmada beraberliği kurtarabildi kendi sahasında. Kadro derinliği konusunda Rıza Hocanın bir zorluğu var. Sivasspor’un devam eden hem kupa hem de lig serüveni var. Bu konuda sorun yasayabilir.”

(Akşam)