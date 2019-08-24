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24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24:30 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:30:32

Mustafa Cengiz'e Radamel Falcao sorusu

Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşti. Törende basın mensuplarından Başkan Cengiz'e Radamel Falcao transferiyle ilgili bir soru soruldu.

Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşti

Basın toplantısında konuşan Mustafa Cengiz, "Son 2-3 haftada çalışmalar çok yoğun hale geldi. Ülkemizin geçici de olsa yaşadığı ekonomik zorluklar hepimizin malumu. İnsanlar bu durumlarda reklam ve kültüren konularda sıkıntılar yaşıyorlar. Ben Terra Pizza grubuna çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'a 18 milyon, ikinci yılda da 20 milyon TL destek sağladılar. Taraftarlarımızın nedense göğüse ya inşaat ya telekomünikasyon forması olması gerektiği algısı oluştu. Biz bu algının kırılmasını istiyoruz. Avrupa'nın tepesine çıktığımızda göğüs sponsorumuz bir boya reklamıydı. Biz bundan gurur duyarız. Ne şükür ki bize bir Türk firması, uluslarası örgütlenmesini Galatasaray ile yapıyor. Ne mutlu bize ki Galatasaray olarak bu milli, Türk markasını ulusal ve uluslarası piyasada kendisine bir yer etmesi için bir katkımız oluyor. Biz bundan onur ve gurur duyuyoruz. Özellikle bunu belirtmek isterim. SuperBowl'da en büyük iki reklam veren şirket pizza markalarıdır. Şimdi isim vermiyeyim. Terra Pizza. Söylemekte ben de zorlanıyorum ancak Galatasaray gibi bir marka aracılığı ile bu markayı herkesin ezberleyeceğine eminim" dedi

BASIN TOPLANTISINDA FALCAO SORUSU

Basın toplantısında Mustafa Cengiz'e  "Terra Pizza, Falcao'yu getirir mi?" sorusu yöneltilirken başkanın cevabı, "Ahiret sorusu bu" yanıtını verdi

MUSTAFA CENGİZ'DEN TEPKİ

3 kanalın basın mensubunun Florya'ya alınmama konus hakkında Mustafa Cengiz, "Ben o terör örgütleri hakkında konuşup reklamını yapmak istemem. Terör örgütü hakkında dün bir takım gelişmeler oldu, bazı söylemler oldu. Galatasaray ile geçen yıllarda da böyle saldırılar vardı. Bu sene de görüyoruz. Total bir saldırı var. Nereden, nasıl olacağını bilmediğimiz asimetrik bir saldırı var. Bunlardan birisi de bu dediğiniz örgüt. Hocamızın verdiği tepki, kulüp olarak verdiğimiz bir tepkidir. Bu bir uyarıdır. Bu tepki, ne basın mensuplarına ne kurumlarına yapılmıştır. Bu tepki Galatasaray'a karşı istenilen algı operasyonuna bir tepkidir. Lütfen bunu ciddi olarak algılayın. Galatasaray olarak devletimiz ve milletimiz her şeyden önce gelir. Fakat siz devletin kanalını kullanarak Galatasaray'ı bir terör örgütü ile eş getiremezsiniz. Galatasaray'a karşı o malum terör örgütü ile adlandıranlar bilin ki o terör örgütünün eski veya kripto mensubudur. Bunu diyen herkesi anında Galatasaray olarak hukuğa şikayet ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Siz sadece Galatasaray'ı değil hiçbir kulübü terör örgütü ile suçlayamazsınız. Diğer kulüplerde o örgütle işbirliği yapan olabilir, şükür ki bizde olmadı. Ama hiçbir kulübe bunu diyemezsiniz. Bu bir suçtur. Buradan bütün kamuoyunu uyarıyorum. Bize bunla ilgili suçlayan biri varsa bilin ki o örgütle işbirliği içindedir." sözlerini kullandı.

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