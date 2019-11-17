Mustafa Cengiz'den yönetime 3 önemli talimat

Galatasaray'da seçim durumunu ilgilendiren davanın şubata ertelenmesiyle beraber sular durulmaya başladı. Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısında şubat ayında mahkemenin vereceği karara kadar yapılması gerekenleri belirledi.

Cengiz, sarı-kırmızılıların geleceği olarak görülen Florya, Riva ve tüzük kongresi için başlatılan adımların bir an önce somut girişimlerle sonuçlandırılmasını istedi. Ki bu bağlamda Emlak Konut'la görüşmeler tekrardan hız kazanmıştı.

Para geri verilecek

Hatırlanacağı gibi daha önce yapılan anlaşma gereği kulübün kasasına 120 milyon TL'nin girdiği Florya ve Riva projesi yeniden revize edilecek.

Yeni yapılması planlanan anlaşmada Riva projesi aynen devam edecek. Ancak Florya bu anlaşmasının dışında tutulacak ve önceden alınan 120 milyon TL günümüz şartlarında hesaplanarak geri ödenecek. Ayrıca Cengiz'in isteğiyle ocak ayında tüzük kongresi yapılacak ve bu konu da şubattan önce çözüme kavuşacak.

(Takvim)