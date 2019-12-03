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03 Aralık 2019 Salı 20:31:08 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 20:32:52

Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması: Ocak ayını bekliyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılarda merak edilen konulara yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram'ın pozisyonu için görüşleri sorulan Cengiz, "Öncelikle Trabzon seyircisine, yönetimine, başkanına teşekkür ediyorum, bizi müthiş ağırladılar. Tribüler dostluk içinde hakaret, küfür olmadan destekledi. Şiddetli yağış altında iki takım da ölümüne mücadele etti. Ömer Bayram çok da iyi performans gösteriyor, haklı da olsa, haksız da olsa öyle bir reaksiyon vermemeli. Hakem her türlü kartı verebilir, özgür. Karşı takımın futbolcunun da 5 dakika yerde kalması Ömer'in süper güçleri hakkında bizi düşünmeye zorladı. Arkadaşlar el sıkmaya bile korkuyorlar" dedi.

"EN SERT MÜCADELEYİ VERİYORUZ"

"Galatasaray'ın hakkını savunmuyor" şeklinde eleştiriler olduğu belirtilen başkan, "Ben Galatasaray tarihinin en ağır cezasını aldım TFF'den. Bir şeyleri çok söyleyince ağlıyor, yaka mikrofonuna bile konuşuyor deniyor. Sadece konuşmakla olsaydı, Çiçero Sezar olurdu. Sadece konuşmakla olmaz, haklı olmalısınız. Haklı olmak için sizin bakış açınızla karşı tarafın bakış açısının örtürşmesi demek. Karşı tarafın da argümanları vardır. Samimiyet içinde spor yapıyorsanız, empati yaparak karşıyı da düşünmelisiniz. Biz görebileceğiniz en sert mücadeleyi veriyoruz. Sürekli olarak bunu gündeme getirmek, bu mücadelenin değerini ve anlamını yitirir" ifadelerini kullandı.

"VAR'DA ELEMANLAR ARTTIRILMALI"

Trabzonspor maçında yedikleri golde faul olduğunu belirten yönetici, "TFF'ye seslenmek istiyorum, ligdeki 18 takım için söylüyorum. Yayıncı kuruluş, Trabzon maçında yaklaşık 20 kameradan aldığı görüntüleri kesintisiz, ham şekilde, olduğu gibi, dünyanın en iyi teknik altyapısına sahip VAR odasına gönderiyor. Oradaki teknik ekip 20 görüntüye bakıyor, pozisyonu monitöre veriyor. Eğer yeterli eğitim almamışsanız, artniyet aramıyorum, dürüstlük esastır, biz öyle görürüz. Siz bu 20 görüntüden Trabzonspor kalesine doğru olan bakış açısını monitöre vermeliydi. Yayıncı kuruluş kötü niyetli olsa, bu görüntüyü vermeyebilirdi. 2 yıldır yayıncı kuruluş, kameraları ve görüntüleri taşerona veriyor. Kendisi eskiden direkt yayınlıyordu, kendi kameraları ve kameramanları vardı. Verdiği kuruluşun elemanları bu görüntüleri ayarlıyor. Frame rate'i çok iyi kameralar gerekiyor. En az 120 gerek ki, herhangi bir noktada topa vurduğu zaman görün. Ben VAR'daki teknik elemanın arttırılmasını istiyorum ki ortaya çıksın. Maçtan 1 saat sonra gelen görüntü hiçbir işe yaramaz" diye konuştu.

"FALCAO HİZMET ETMEK İSTİYOR"

Falcao'nun en az 2 yıl takımda kalmak istediğini söyleyen Galatasaray başkanı, "Diyelim ki Falcao'yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. En yüksek randımanı vereceğine ve taraftarımızın üzerine kurduğu inanılmaz baskıyı hafifleteceğine inanıyorum. Falcao tutkuya layık olacak" mesajını yolladı.

Mustafa Cengiz, şampiyonlukla ilgili, "7 puan da kapanır, 17 puan da kapanır. Fatih hocaya 'Söylemi böyle değiştir hocam' dedim" derken, transferle ilgili ise "Ocak ayını bekliyoruz. Ocak ayında Mevlam neyler, neylerse güzel eyler" diyerek sözlerini noktaladı.

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