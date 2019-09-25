Mustafa Cengiz'den oyunculara hakem uyarısı

Galatasaray'da Fenerbahçe seferberliği var... Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda yönetiminden malzemecisine kadar herkes bu maça odaklı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim maçın anlam ve önemini daha iyi anlatmak, birlik ve beraberlik görüntüsü vermek adına "yemek" organizasyonu düzenledi.

Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik ekip ve takımla beraber öğle yemeği yendi. Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı organizasyonda oyunculara tek tek moral verildi.

"İŞİNİZE ODAKLANIN!"

Ayrıca başkan Cengiz, takımın ve teknik ekibin saha dışı faktörlerden etkilenmemesini istedi. Ki bu konuda teknik ekipten de oyunculara uyarılar geldi.

Cezası sebebiyle maçı locadan izleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, futbolculardan işlerine odaklanmalarını, hakemle diyaloga girmeden maçı tamamlamalarını talep etti. Kadro kalitesi tartışılmaz olan ancak sahaya ve oyuna yansıma konusunda problemi bulunan sarı-kırmızılılar derbide bu konuda önemli bir mesafe almayı umuyor.

En büyük güvence de her zamanki gibi taraftarın itici gücü.