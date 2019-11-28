Mustafa Cengiz'den ilginç çıkış

GÜNEŞ

■ G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 GSYİAD Ödül Töreni’nin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Bizim Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız galibiyet sayısı, tüm takımların toplam galibiyet sayısından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır! Biz Galatasarayız. Trabzonspor maçımız da çok değerli bir maç ve hocamız, futbolcularımız kazanmak için elinden geleni yapacak” dedi.