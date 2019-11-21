Mustafa Cengiz'den Falcao sözler: Bize sakat gelmedi, aptal değiliz!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"RADAMEL FALCAO DÜZELECEK"

Radamel Falcao'nun sahalar döneceğini söyleyen Mustafa Cengiz "Falcao düzelecek. Falcao bir gönül insanı, ben söyledim insanlar anlamadı. Falcao'nun Türkiye'yi Galatasaray'ı seçmesi neden Falcao'yu küçültsün? Falcao para için gelmedi. Her halde insanlar kendisi gibi düşünüyor. kanı sarı-kırmızı aktığı için de gelmedi, futbol tutkusu nedeniyle geldi. Falcao kendini borçlu hissetti, antrenmansız kendini çok zorladı. Lütfen, taraftardan sabır istiyorum. Falcao zaten onur bir insan. Tekrar söylüyorum, Falcao'ya bonservis falan ödemedik. Herkes 'Falcao'ya paraları bastınız' diyor ama öyle bir şey yok." dedi.

"ESPN ARAŞTIRMASINDA FALCAO..."

Kolombiyalı ismin transferinin Türkiye için önemli bir reklam olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz "ESPN'in araştırmalarında Falcao ve Galatasaray hala en çok konuşulan isimler! Falcao çok daha yüksek teklif aldı ama Monaco'da kalmadı." diye konuştu.

"APTAL DEĞİLİZ; SAKAT ALMADIK"

"Falcao sakat geldi" iddialarına da tepki gösteren Mustafa Cengiz "Falcao'nun ayağında ödemli iltihap oluştu. Doktorlar, 'En az iki yıl daha oynamak istiyorsan bu ödem gitmeli' dediler. Aşil tendonu önemli. Falcao sakat gelmedi, kimse salak değil, biz de değiliz! Biz bazıları gibi önce imza attırıp sonra sağlık kontrolüne sokmayız." ifadelerini kullandı.