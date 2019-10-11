Mustafa Cengiz'den Divan üyelerine sert tepki

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'i kabri başında andı.

Cengiz burada yaptığı açıklamada, "Ne mutlu bana ki başkan olarak sevgili kurucumuz, büyük Galatasaraylı Ali Sami Yen'i ikinci defa anma onuruna erdim. Bu benim içim yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Bu vesileyle kurucu başkanımız sevgili Ali Sami Yen'i ve kurucu arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle rahmetle ve minnetle anıyorum. Onlar bize bir bayrak ve sembol emanet etti. Bizim görevimiz, bu sembolü dünyanın en tepesine doğru taşımak ve her zaman orada sürgit kalmasını sağlamak. Bu yolda bizim karınca kadar bir nebze katkımız olursa biz bundan sadece onur ve gurur duyarız" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Dünkü Divan Kurulu'nda söz almadınız. Seçime gidilmesi yönünde eleştiriler vardı. Ne diyeceksiniz?" şeklindeki soruya ise, "Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır" yanıtını verdi.