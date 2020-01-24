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24 Ocak 2020 Cuma 12:42:56 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:45:19

Mustafa Cengiz'den bu akşam saat 17:00'de basın toplantısı düzenleyecek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in yönetimi hedef alan açıklamaları sonrası basın toplantısı yapma kararı aldı.

Galatasaray'da Arda Turan ile başlayan kriz tırmanarak devam ediyor. Dün Rizespor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in, yönetim ile yaptığı toplantının basına sızdırılması gibi ağır ithamların da olduğu basın toplantısı yapması üzerine başkandan yanıt gecikmedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 17.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapma kararı aldı. Cengiz'in bu toplantıda Terim'in 'köstebek' iddialarına yanıt vermesi beklenirken, arapsaçına dönen Arda Turan transferine de son noktayı koyması bekleniyor.

Fatih Terim ne demişti?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı sonrası basın toplantısında yönetimi hedef alarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Ben Arda konusunda görüşlerimi zaten söyledim. Bu konu sadece teknik bir konu değil. Camiamızın, taraftarlarımızın, eski-yeni tüm yönetimlerin ortak bir birlik içerisinde bu konuyu değerlendirmesi gerekir demiştim. Geçen gün Arena'daki toplantıya çağrıldım ve gittim. Başkan, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Ben daha evvel ne söylediysem, aynı şeyleri tekrar ettim. Buradaki kararın, benim adıma, benim düşüncemde Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine bir şans daha vermek yönündeydi; bunu tekrar ettim, tekrar ilettim yönetime. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Çıkarken de buradan, ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu özellikle üzerine basarak söyledim. Ancak ben daha eve varmadan, akşam birkaç gazeteciye maalesef bu haberin verildiğini gördüm. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil. Ben her zaman yönetim ile arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama zaman zaman çaba harcadıkça da, hayal kırıklığı yaşıyorum. Açıkçası ben fikrimi hiç değiştirmedim. İlk günden beri aynı görüşteyim, toplantıda da bunu söyledim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim."

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