Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler

Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çekilen fotoğraf karesi, gündeme damgasını vurmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarılmak istediği küçük kız çocuğuna hamle yaptığı esnada neye uğradığını şaşırmıştı. Koç daha sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarılan sarı-kırmızı formalı minik bir kız çocuğunun fotoğrafını çekti.

Fotoğrafı çeken Ali Koç'un tebessümü, pozu veren Mustafa Cengiz'in gülmesi haftalardır söz düelloları ile gerilen ezeli rekabete tekrar dostluk havasını getirmişti.

MUSTAFA CENGİZ'DEN ŞOK SÖZLER!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, o gün yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

Ali Koç ile ilgili şok sözler söyleyen Cengiz, şunları belirtti;

"Ben olsam bırak resmi yüzüne bakmam! Ama o orada zorla makinayı aldı resim çekti. Yani bir anlamda o fotoğrafa zorla girdi. Zaten fotoğrafta benim baktığım çocuğun babasıydı."

Cengiz'in bu sözlerinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

(Fotomaç)