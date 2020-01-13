Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a flaş cevap: Sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...

"Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm! Oyun oynanırken kural değişmez sözü genel bir sözcüktür ve doğru sözcüktür! Play-off çıkarıldı dedim, yalan söylüyorsunuz denildi. Ben bu sözcüğü kulüp başkanına yakıştıramıyorum"

"Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir, daha acısı Şampiyonlar Ligi'ne katılım ilgili ile statü de değiştirilmiştir. Bu kuralı, yayıncı kuruluş ve TFF değiştirdi."

"Bu kuralı TFF ve yayıncı kuruluş değiştirdi! Peki şunu merak ediyorum; Fenerbahçe'ye ne oluyor? Fenerbahçe'nin bu konuda ne gibi bir durumu var? Bu kararda Fenerbahçe'nin bir dahli var mı ki savunmaya geçiyor? Neden?"

"Oyun oynanırken kural değiştirilmez sözünden neden sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor. Bu kuralın değişmesinde Fenerbahçe'nin bir dahli yoksa rahatsız olabilecekleri bir durum da yok! Fenerbahçe'ye ne oluyor, neden savunmaya geçiyor?"