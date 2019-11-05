Mustafa Cengiz: 'Yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız'

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası Mehmet Sepil oldu. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Yeni bir sayfa. Önemli olan ulusumuz. Benim için de tabii ki Galatasaray. Yeni bir yönetimle beyaz sayfa açılıyor. Sayın başkanın da dediği gibi 18 kulübün birlikte olduğu eylemlere imza atmayı düşünüyoruz. Türk futbolunun vergi konusu pratik olarak çok önemli. Bunu mutlaka Türk futbolu adına halledilmesi lazım. Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız. Her şeyin düzeleceğine inanıyoruz” diye konuştu.