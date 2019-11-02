Mustafa Cengiz Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bir araya gelmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz yıl Abdurrahim Albayrak'ın oğlunun Rize deplasmanında saldırıya uğraması nedeniyle dün konuk takımın yönetimi ile yan yana gelmedi.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ı karşılamak istemeyen Cengiz, protokol tribününde oturmadı ve karşılaşmayı locasından izledi.

Galatasaray taraftarı ise "Rize kümeye" diye bağırdı. İki kulüp, Vedat Muriç'in transferi nedeniyle de karşı karşıya gelmişti.