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20 Eylül 2019 Cuma 15:43:26 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 15:44:51

Mustafa Cengiz: "Kavga ve kaos istemiyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tüm camialara saygı duyduklarını ve Türk futbolunda kavga istemediklerini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Magdeburger Sigorta ile gerçekleştirilen forma kol sponsorluğu imza töreninde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.
 
Ali Koç'un söylemlerine daha önce yanıt verdiklerini hatırlatan Cengiz, "Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim yaktı ona bakıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz. Bize saldırıldığında da usulünce, camiaya değil bunu yapan tek bir yönetici, yanıt vermeye çalışırız" dedi.
 
Türk futbolunun bu tip söylemlerden arınması gerektiğini vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Ülkemizin huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, Göztepeli, Malatyalı kardeşlerimizle yan yana futbol izleyen nesilden geliyoruz. Bunun devam etmesini diliyoruz. Ülke puanında kritik noktaya geldik. 11. sıraya düştük. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama noktasındayız. Kaç ön eleme oynayacağımızın meçhul olduğu yere geliyoruz. Türkiye futbolla yatan kalkan ülke. Bunu doğru yönlendirelim. Taraftarların büyük küçük hepsine saygı duyuyoruz. Camialara asla söz etmeyiz. Hiç kimseden çekinmeyiz. Huzur, barış içinde ülkemizin ve futbolumuzun değerinin yükseldiği yarış istiyoruz. Bunu yurt dışında görüyoruz. Futbol dünyası Galatasaray'a ve herkese sevgi saygı yaklaşım içinde."
 
Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile yaptıkları maçta bunu gördüklerini vurgulayan Cengiz, "Brugge'un tarihi anı oluyor. Kente renk geliyor, hava geliyor. Kent bütün pozisyonunu o maça göre ayarlıyor. Bu güzellik hem Avrupa futboluna hem ülke insanına hem dünya futboluna olumlu şeyler katacak hale gelmeli. Kişisel çatışmalardan, kişisel kavgalardan kaçınmalıyız. Taraftarların, camiaların kardeşliği esastır. Rakibe saygı kendine saygıdır. Biz bütün rakiplere samimi saygı duyuyoruz. Bu yarışta en iyi şekilde başarılı olmalarını, tabii biz en üstte olacak şekilde diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
OLAĞANÜSTÜ DİVAN KURULU TOPLANTISI
 
Olağanüstü divan kurulu toplantısının gündemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, Florya'da Galatasaray'ın yararına olacak çözümden yana olduklarını dile getirdi.
 
Kulübün mali durumunu düzeltmenin yanı sıra sportif başarılar elde etmek ve idari olarak kulübü istenen seviyeye getirmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Cengiz, "Bunun için zaman bile yetmiyor. Yöneticilerimiz Kaan Kançal ile Dorukhan Acar tüzük gereği divan kurulu toplantısında mali sunumu bile yapamadı. Vurmadan önce insanların dinlemesi gerekiyor. Bu kültürden geliyoruz. Olağanüstü talep var. Riva ve Florya evimiz barkımız. Bu konuda hem sayın üyeler hem bizler çok hassasız. Riva ve Florya'da evimizi barkımızı sattık. Bazı yorumlar okuyorum, üzülüyorum. Müthiş yanlış algı ve algı yönetimi var. Galatasaray milyar dolar değerindeki evini barkını satmıştır ve beklentileri var. Muhataplarımızın da, Emlak Konut ve müteahhitler, beklentileri vardır. Saygı çerçevesinde, görüşmeleri büyük olgunlukla sürdürüyoruz. Galatasaray'ın hayrına olan çözümden yana olacağız. Kimseye zarar vermeden." diyerek sözlerini tamamladı.

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