Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında gergin anlar! Salon buz kesti!

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin (ASY 1905) açılışı derneğin Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenen törenle yapıldı.

Açılışa Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, eski başkanlardan Faruk Süren ve Adnan Polat, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Dilek Kutlu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoglu, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan ve camianın ve spor basınının önemli isimleri katıldı.

Ali Sami Yen 1905 Derneği Başkanı, aynı zamanda eski yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nejat Güney etkinlikte açılış konuşmasını yaptı.

Ardından eski başkanlardan Selahattin Beyazıt'ın ve Futbol Takımım Teknik Direktörü Fatih Terim'in açılışa yönelik göndermiş olduğu mesaj davetlilere izlettirildi.

Başkan Mustafa Cengiz'de 1905 Ali Sami Yen Derneği'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşması için kürsüye çıkan Mustafa Cengiz, "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Bizi bir araya getiren şey, aynı dine, renge, aynı sınıflara sahip olmak değildir. Bizi bir araya getiren şey, Ali Sami Yen Başkanımızın dediği gibi, bir renge sahip olmak... O renk de sarı kırmızıdır! Bizim tutkumuz tümüyle renkleredir. Bizim burada yarattığımız ruh ve gelecek kuşaklara aktaracağımız sinerji çok önemli. Bunu yaşatan değerli başkanım ve bu derneği kuranlara çok teşekkür ediyorum. Dernekleşme, demokratikleşmenin, insan haklarının ve gelişmenin önündeki enstrümanlardandır. Keza bu Galatasaray'ı da güçlendirir. Güçlü derneklerin varlığı Galatasaray ruhunun pratiğe aktarılmasına neden olan değerli enstrümanlardır. Bu vesileyle kurucu kardeşlerimi kutluyorum, teşekkür ediyorum, var olun diyorum. İyi ki Galatasaraylıyız, iyi ki varsınız." şeklinde konuştu.

Öte yandan açılış gecesinde yaşanan bir detay oldukça ilgi çekti. Başkan Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Faruk Süren'e elini uzattı fakat Süren, Cengiz'in elini sıkmadı. Bu olay salonda buz gibi bir hava estirdi.

Eski 2. Başkan Yiğit Şardan da Faruk Süren'e "Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.

ELİMDE ASKI VAR DEDİ



Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından açıklamalarda bulunan ve "Elim askıdaydı, o yüzden başkanın elini sıkmadım" ifadelerini kullanan Faruk Süren'in bu açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Açılış törenine "elinde askı" olmadan katılan Faruk Süren'in başkan Mustafa Cengiz hariç hemen hemen herkesle de tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.