  • Bist 100
    118862
  • Dolar
    6,0775
  • Euro
    6,5607
  • Altın
    313,9090
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Jaguar Land Rover Çin'den bavulla parça taşıdı Jaguar Land Rover Çin'den bavulla parça taşıdı
Herşey bir şaka ile başladı! Önlük giyen yavru köpek Fındık şimdi okulun en popüleri Herşey bir şaka ile başladı! Önlük giyen yavru köpek Fındık şimdi okulun en popüleri
Lavrov: İdlib konusunda yeni şart teklif etmedik Lavrov: İdlib konusunda yeni şart teklif etmedik
İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımcının yolunu açan faiz kararından memnunuz İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımcının yolunu açan faiz kararından memnunuz
Gezi olayları Türk ekonomisine ağır hasar verdi Gezi olayları Türk ekonomisine ağır hasar verdi
Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı
BM, darbeci Hafter'in Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları kınadı BM, darbeci Hafter'in Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları kınadı
Tuvana Türkay'ın 'Çok eğlendik' gafı büyük tepki çekti! Onur Tuna Tuvana Türkay'ı sildi, Türkay dava açıyor Tuvana Türkay'ın 'Çok eğlendik' gafı büyük tepki çekti! Onur Tuna Tuvana Türkay'ı sildi, Türkay dava açıyor
Ahmet Şık'tan Başkan Erdoğan'a darbe tehdidi Ahmet Şık'tan Başkan Erdoğan'a darbe tehdidi
İran Sağlık Bakanlığı, Kum kentinde 2 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını açıkladı İran Sağlık Bakanlığı, Kum kentinde 2 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını açıkladı
Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında gergin anlar! Salon buz kesti! Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında gergin anlar! Salon buz kesti!
Seramik ürünlerinin ticareti 5 yılda 7 milyar dolara yaklaştı Seramik ürünlerinin ticareti 5 yılda 7 milyar dolara yaklaştı
Soma Kolin Termik Santrali doğal gaz ithalatını yılda 190 milyon dolar azaltacak Soma Kolin Termik Santrali doğal gaz ithalatını yılda 190 milyon dolar azaltacak
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı
Ahmet Şık, Başkan Erdoğan'ı tehdit etti: 2020’yi bitiremeyecek Ahmet Şık, Başkan Erdoğan'ı tehdit etti: 2020’yi bitiremeyecek
Otomotiv şirketleri 'kar ve buz'u fırsata dönüştürdü Otomotiv şirketleri 'kar ve buz'u fırsata dönüştürdü
Geri kazandırılan kültür varlıkları Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Geri kazandırılan kültür varlıkları Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde
İstanbul'u mozaikle dünyaya tanıtacak İstanbul'u mozaikle dünyaya tanıtacak
Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan şok! Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan şok!
Merkez Bankası faizi 50 baz puan düşürdü Merkez Bankası faizi 50 baz puan düşürdü
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ üyesi itirafçı oldu Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ üyesi itirafçı oldu
Üsküdar'da boğulan kadın kurtarıldı Üsküdar'da boğulan kadın kurtarıldı
Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap: Bunlar tamamen bir kampanya Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap: Bunlar tamamen bir kampanya
Bomba Lemina Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı oynamayacak mı? Açıklama geldi Bomba Lemina Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı oynamayacak mı? Açıklama geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Şubat 2020 Çarşamba 14:40:30 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:48:45

Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında gergin anlar! Salon buz kesti!

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin (ASY 1905) açılışı derneğin Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenen törenle yapıldı. Törene Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin (ASY 1905) açılışı derneğin Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenen törenle yapıldı.

Açılışa Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, eski başkanlardan Faruk Süren ve Adnan Polat, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Dilek Kutlu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoglu, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan ve camianın ve spor basınının önemli isimleri katıldı.

Ali Sami Yen 1905 Derneği Başkanı, aynı zamanda eski yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nejat Güney etkinlikte açılış konuşmasını yaptı.

Ardından eski başkanlardan Selahattin Beyazıt'ın ve Futbol Takımım Teknik Direktörü Fatih Terim'in açılışa yönelik göndermiş olduğu mesaj davetlilere izlettirildi.

Başkan Mustafa Cengiz'de 1905 Ali Sami Yen Derneği'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşması için kürsüye çıkan Mustafa Cengiz, "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Bizi bir araya getiren şey, aynı dine, renge, aynı sınıflara sahip olmak değildir. Bizi bir araya getiren şey, Ali Sami Yen Başkanımızın dediği gibi, bir renge sahip olmak... O renk de sarı kırmızıdır! Bizim tutkumuz tümüyle renkleredir. Bizim burada yarattığımız ruh ve gelecek kuşaklara aktaracağımız sinerji çok önemli. Bunu yaşatan değerli başkanım ve bu derneği kuranlara çok teşekkür ediyorum. Dernekleşme, demokratikleşmenin, insan haklarının ve gelişmenin önündeki enstrümanlardandır. Keza bu Galatasaray'ı da güçlendirir. Güçlü derneklerin varlığı Galatasaray ruhunun pratiğe aktarılmasına neden olan değerli enstrümanlardır. Bu vesileyle kurucu kardeşlerimi kutluyorum, teşekkür ediyorum, var olun diyorum. İyi ki Galatasaraylıyız, iyi ki varsınız." şeklinde konuştu.
Öte yandan açılış gecesinde yaşanan bir detay oldukça ilgi çekti. Başkan Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Faruk Süren'e elini uzattı fakat Süren, Cengiz'in elini sıkmadı. Bu olay salonda buz gibi bir hava estirdi.

Eski 2. Başkan Yiğit Şardan da Faruk Süren'e "Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.

ELİMDE ASKI VAR DEDİ

Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından açıklamalarda bulunan ve "Elim askıdaydı, o yüzden başkanın elini sıkmadım" ifadelerini kullanan Faruk Süren'in bu açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Açılış törenine "elinde askı" olmadan katılan Faruk Süren'in başkan Mustafa Cengiz hariç hemen hemen herkesle de tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER