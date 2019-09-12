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12 Eylül 2019 Perşembe 15:11:44 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:14:15

Mustafa Cengiz: Galatasaray'a karşı yapılan her oyunu bozarız

Mustafa Cengiz, "Bazen rakiplerimizle rekabetimiz alevleniyor. Taraftarımızın bütün provokasyonlara, ajan provokatörlere dikkat etmelerini istiyorum. Son haftalar gösterdi ki Galatasaray'a karşı bir cephe ve algı yönetimi var. Varsa bu cepheyi de oyunları da bozarız. Bizim camiamızın gücü buna rahatlıkla yeter" dedi.

Galatasaray'ın yeni imzaladığı sponsorluk anlaşmasında başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bütün kulüplerin hakemleri eleştirirken objektif olması gerektiğini vurgulayan Cengiz, "Türk futbolunun en büyük rahatlama noktası, futboldur. Lütfen toplumun dinamikleriyle oynamayın. Biz rakiplerimize değerli diyoruz. Kendimize duyduğumuz saygıdan bunu diyoruz. Rakiplerimizin bazıları şampiyonluklarımıza 'lekeli şampiyonluk' diyor. Bütün yöneticiler, kendi takımlarının formalarını bir kenara bırakıp hakemlere direktif vermeliler" ifadelerini kullandı.

"41 BİN CİVARINDA KOMBİNE SATTIK" 

Galatasaray Kulübü'nün loca ve kombine satışları hakkında bilgi veren Mustafa Cengiz, "Kombinelerde sayısal olarak neredeyse doyma noktasındayız. Rakamsal olarak ihtiyaçlar tabii ki bitmez. 41 bin civarında bir satış gerçekleştirdik. Biz göreve geldiğimizde 75 loca boştu, şu anda 30'a düşmüş durumda. Bizi son transferlerden sonra taraftarlarımızın desteği memnun ediyor. Biz bu desteğin maddi mecralara dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Burada özellikle localar için ben bir yarış öneriyorum. Sadece forma almakla yetmez, forma yetiştiremiyoruz. Forma temin eden sponsorumuzla bir sorunumuz oldu. Geçmiş yönetimlerin maddi sorunları karşılayamamasını sebep göstererek forma temini konusunda bize sorun çıkardılar. Salt ticari açıdan haklı olabilirler ama bizim 1 aydan bu yana, ana forma sponsorumuza tek kuruş borcumuz yok, teminatı da yolladık. Nakit olarak peşin çalışıyoruz. T-shirt yaptırıyoruz, taraftarımızdan bu konuda şikayet alıyoruz. 90'a yakın mağazamız var, tek tek bütün sorunlarla ilgileniyoruz. Sahte forma satan numaraları deklare ediyoruz, web sitemizde ilan edilen numaralar dışındaki numaralara itibar etmesinler. Sadece forma satarak bir takımı finanse edemeyiz. hedefimiz, yabancı takımları yenip zirveye olan yürüyüşümüzü devam ettirmektir" diye konuştu.

"GALATASARAY'I CEZALANDIRMAK İSTER GİBİ BİR EĞİLİM SEZİYORUZ"

Galatasaray'a karşı bir cephe alındığını vurgulayan Cengiz, "Sezon başında yeni bir federasyona beyaz sayfa açmamız gerekiyordu. Geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıkları kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi, hakemlerin Galatasaray'a faul-sarı-kırmızı kart gösterme cesareti, bizi rahatsız ediyor. Biz burada, sanki Galatasaray'ı cezalandırmak ister gibi, durdurmak ister gibi bir eğilim seziyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)

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