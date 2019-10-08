Mustafa Cengiz: Fatih hocayla görüş ayrılıkları olabilir ama konu çözüldü

Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:

“Lağım fareleri yönetime ve hocamıza saldırmaya başladılar. Bir bardak suda fırtına koparıyorlar.”

FATİH TERİM SÖZLERİ

“Yapılan yorumlar, olmayan şeyler üzerinden girilen muhabbetler bizi çok üzüyor. Bizim tek derdimiz Fatih Terim olsun... Fatih Terim bizim onurumuz, gururumuzdur.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLABİLİR"

Her konuda aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Görüş ayrılıkları tabii ki olacak. Biz Fatih Terim ile oturup 5 dakika konuşalım, işleri çözeriz. Öyle de oldu, oluyor."