Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'e yanıt için harekete geçti

Başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, haciz işlemini durdurması için Özbek’le görüştü ancak anlaşılamadı. Başkan Mustafa Cengiz’in bir basın toplantısı düzenleyeceği, Özbek’in seçimi kaybettikten sonra senet düzenleyip kulübe ipotek getirdiğini belgeleriyle anlatacağı öğrenildi.

(Star)