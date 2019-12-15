15 Aralık 2019 Pazar 10:49:17 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 10:50:37
Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'e yanıt için harekete geçti
ESKİ Başkan Dursun Özbek’in başlattığı haciz işleminin ardından Galatasaray Yönetimi krizi çözmek için harekete geçti.
Başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, haciz işlemini durdurması için Özbek’le görüştü ancak anlaşılamadı. Başkan Mustafa Cengiz’in bir basın toplantısı düzenleyeceği, Özbek’in seçimi kaybettikten sonra senet düzenleyip kulübe ipotek getirdiğini belgeleriyle anlatacağı öğrenildi.
(Star)
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