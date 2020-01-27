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27 Ocak 2020 Pazartesi 14:46:25 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 14:49:43

Mustafa Cengiz: Bu sponsorluktan yılda 2.5 milyon Euro bekliyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TAB Gıda ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında açıklama yaptı.

Galatasaray, hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Mustafa Cengiz, "Burger King olarak bilinen TAB Gıda ve 6 markasıyla, rakip 2 kulübümüz imzaladığında taraftarlarımızın nabzını ölçtük. 'Artık Burger King yok, başka marka yiyeceğiz' diyorlardı. Şimdi artık fastfood yiyecekseniz lütfen Burger King yiyin diyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler ile ilgili detay veren Galatasaray Başkanı, "Burger King ile 3 hafta süren görüşmeler sonucunda en iyi olanaklarla imzaları attık. Yetkililere teşekkür ediyorum. Bu anlaşma ile Galatasaray, sponsorluk ve mali destek açısından çok ciddi bir kaynak yaratmış oldu. Bu kaynak, faaliyet raporlarında görünecek. Beklentilerimiz yüksek. İnşallah hayallerimize kavuşuruz. Ki o hayaller kavuşmak içindir. TAB Gıda gibi Türkiye'nin kaynağında yetişen ve dünya çapında bir marka haline gelen, bunu bütün Türk firmaları için umuyor ve diliyoruz Galatasaray olarak, Galatasaray nasıl bir dünya markasıysa TAB Gıda da bir dünya markasıdır. Bu anlaşmanın teknik detaylarına girmek istemiyorum." dedi.

"MENÜ BAŞINA 1.6 TL"

Anlaşmanın detaylarını da aktaran Mustafa Cengiz, "Anlaşma 5 yıllık ve çok sağlıklı bir anlaşma. Bunu buradan camiaya müjdeliyorum. Lütfen Usta Dönerci'ye gidin, Burger King, Sbarro yiyin, Arbys, Popeyes yiyin. Bizim çocuklar da fastfood'a kaçıyordu. Galatasaray'a her menüde 1.6 TL gelir var. Yılda yüzbinlere ulaştığımızda neler olacağını anlatacaklar." sözlerini kullandı.

"2.5 MİYLON EURO BEKLİYORUZ"

Mustafa Cengiz, "18 yaşın altındaki nüfusta Galatasaraylı oranı yüzde 60! Biz bu anlaşmadan yıllık 2.5 milyon euro bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'SIZ OLMAZDI"

TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, "Bizleri çok heyecanlandıran bir işbirliği oldu. Türk sporuna katkı sağlamak vizyonumuz doğrultusunda futbola olan desteğimizi koymak en büyük hedeflerimizden biriydi. Son haftalarda futbol dünyasına ısındık. Taraftar menülerimiz Galatasaray'sız olmazdı. Bugün bu vesile ile Galatasaray'ın evindeyiz. Futbol, dünyanın en çok takip edilen sporudur. Türk futbol ekonomisinin gelişmesi önemlidir. TAB Gıda, Galatasaray taraftarlarına destek olma fırsatı veriyor. Ek bir ücret ödemeden takımlarına katkı sağlayacaklar. Bu işbirliği anlaşmasının hem Galatasaray'a hem bize katkı sağlayacaktır." açıklamasını yaptı.

"ELAZIĞ VE MALATYA'YA DESTEK OLMAK İÇİN..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Elazığ-Malatya depreminde zarar gören vatandaşlarımıza bir destek kampanyası başlattık. Halka açık bir şirket olmamız nedeniyle, GS Store'lardan maddi destek ve giyecek desteği olduğunu analiz ettik. 100'e yakın GS Store mağazasında destekler kabul edilecek. Ben ve yönetici arakdaşlarım, 15.00'te fiziki destek olmak için Ali Sami Yen'deki Store'da buluşacağız. Kampanyanın katılımının artması için elimizden geleni yapacağız." çağrısında bulundu.

"BUNUN ÜST LİMİTİ YOK"

Galatasaray Muhasip Üyesi Dorukhan Acar ise, "Galatasaray olarak, sosyal medyada 30 milyon takipçisi, ayda 100 milyondan fazla interaksiyon alan bir grubuz. Galatasaray'ın büyüklüğü, dijital olarak Avrupa'nın ilk 5'inde. Genç taraftar olarak biz Türkiye'nin %50'sine sahibiz. 6 ayrı marka ve 1200 dükkanı olan bir grupla iş birliği yaptık. Üst limit yok dediler. Sonu yok yani, ayda 1 milyon, 2 milyon satarsak o kadar alacağzız. Taraftara ekstra maliyet var mı, yok. Ana prensibimiz olan, markamızı taraftarımızla buluşturmak. Rakamlar artık çok büyüdü. Bu tam bir iş birliği anlaşması. Her ay mutabakat esasıyla ilerleyeceğiz. Galatasaray olarak çok umutluyuz. Rakamlar, sürpriz bir yerlere gelebilir. Grubun büyüklüğü belli, camiamızın kitlesi belli." ifadelerini kullandı.

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