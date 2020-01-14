Mustafa Cengiz, Ali Koç'a cevap verdi!

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç’un, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’e “Yalancı” yakıştırması yapması ve Sarı-Kırmızılı kulübün ödediği menajerlik ücretlerinin sadece 10 bin euro gösterildiğini iddia etmesi üzerine G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz çok sert çıktı. Koç’un dedikodularla kendilerini suçladığını belirten Cengiz şöyle konuştu: “Ben bu sözcüğü diğer bir kulüp başkanına yakıştıramadım. Play-Off sezonu incelendiğinde şu görülecektir, 2011-12’nin 5 Nisan’ında ligin oynanacağı ilan edilmiş, 25 Ağustos’ta Play-Off ilan edilmiştir. Daha acısı ‘Ligi normal sırada birinci bitiren Şampiyonlar Ligi’ne katılacak’ denmiş, sonra lig oynanırken değiştirilmiştir. Bunu kast ettim. TFF’nin sitesinde belgeli. Oyun oynanırken yapılan kurallar değişikliği bunlar.

SİZ NİYE ÜZERİNİZE ALINDINIZ

Peki o dönemde bu konu hakkında benim yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün sayın başkanına soruyorum, ‘Siz bu kural değişimini resmi olarak talep eden yayıncı kuruluş, resmen yapan TFF sizin ne gibi bir dahliniz var da benim bu sözümü üzerinize alındınız?’ Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Neden TF’nin yapması gereken savunmayı niye siz yapıyorsunuz. Neden siz ‘Yalan söylüyor’ diyecek kadar öfkelenerek buna sahip çıkıyorsunuz. Siz bu karara müdahil mi oldunuz, siz mi önayak oldunuz diye ben merak ediyorum. Çünkü biz birden bire öğrendik. Bizim hiçbir dahlimiz yok. Başka bir takım da olabilirdi, kural değişmişti.

BEN BÖYLE BASİTLİĞE DÜŞMEM

Ben büyük, sosyal bir camianın başkanına ‘Yalancısın’ diyecek kadar basitliğe düşmem, bu kadar basit olamam. Edebi bilirim, edepsizce davranamam. TFF’nin menajerlik ücretlerini açıklamasını isteyen benim. Kim inanır benim 10 bin euro verdiğime. Buradan efendim bonservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar, gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen üreten zihniyetleri de kınıyorum. Kişiye sormuşlar nasıl bilirsin, kendim gibi demiş. Ben böyle bir şey düşünmedim. Bin yıl düşünsem aklıma gelmez. Benim ödediğim bu paralar nereye gitti. 10 bin euro görünüyorsa. Ulaşmadı mı, kayboldu mu, yolda mı düştü. Ben şimdi sorar mıyım. Aklıma bile gelmez. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler, nasıl böyle düşünüyorlar. Göreve geldiğimden beri 13.6 milyon euro yani 100 milyon TL komisyon ödemişiz.”

TORNİSTAN TEŞEKKÜRÜ OLMAZ!

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç’un, “Hiç kimse Bankalar Birliği ile anlaşmadan memnun değil” şeklindeki sözlerine de şu cevabı verdi: “Okudum ben de şaşırdım. Allah Allah biz o kadar haciz yedik ki arkadaşlar. Ben yapılanmadan memnunum. ‘Memnun olan yok’ deniyor. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Teşekkür ayrı bir haslettir, bu haslete sahip olmak lazım. Ürküp, korkup teşekkür etmeyeceksiniz. İçinizden geldiği için yapacaksın

UEFA BiZE SORDU

CENGİZ, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma konusunda UEFA’nın kendilerinden görüş aldığını belirterek, “Devletin yaptığı jest, engizisyon gibi sunuluyor. Bu tişörtü herkes giysin! Giyme! Mecburiyet yok. UEFA bize sordu. Toplantı yaptık UEFA ile. UEFA bize sordu, ‘Müdahale midir devletin futbola’. Durumu anlattık. Onlar da destek verdi.”

LAFLA ŞEFFAFLIK OLMAZ

CENGİZ, limit artırımı isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş’a da şu cevabı verdi: “TFF, bütün kulüplere resmi yazı yazdı. Konular açık ve net. 15 Aralık’a kadar itirazınız varsa faaliyet raporlarınıza yapın, yoksa ben hükmü vereceğim’ dedi. Hepimiz verdik. Lafla şeffaflık olmaz.

(Akşam)