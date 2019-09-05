Muslera'dan Volkan Demirel paylaşımı

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Muslera, Volkan ile yaşadıkları rekabetin sona ermesinin ardından başarı dilekleri sundu.

Muslera şu ifadeleri kullandı:

"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."