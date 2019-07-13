13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 23:45:19
Muslera’nın yedeği Okan Koçuk
F.BAHÇE’NİN Ankaragücü’nden Altay Bayındır’ı kadrosuna katmasının ardından G.Saray’ın da Bursaspor’dan Okan Koçuk’u transfer edeceği öğrenildi.
GÜNEŞ
■ Menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar’la temas halinde olan 23 yaşındaki kalecinin G.Saray’a gitmek istediği ifade edilirken; transfere ilişkin son kararı teknik direktör Fatih Terim’in vereceği belirtildi. Cim Bom, 450 bin euro ödediği takdirde genç eldiveni kadrosuna katacak.
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