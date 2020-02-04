04 Şubat 2020 Salı 10:33:31 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 10:35:17
Muslera Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor
Farklı kazanılan Kayserispor maçında da kritik kurtarışlar yapan Fernando Muslera, önemli bir istatistiğe daha imza attı.
Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58’ini kurtaran Uruguaylı file bekçisi, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig’de en yüksek kurtarış yüzdesi (78.4) yakaladığı sezonu yaşıyor. 33 yaşındaki kalecinin 2021 yılına kadar kontratı devam ediyor.
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