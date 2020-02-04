Muslera Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor

Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58’ini kurtaran Uruguaylı file bekçisi, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig’de en yüksek kurtarış yüzdesi (78.4) yakaladığı sezonu yaşıyor. 33 yaşındaki kalecinin 2021 yılına kadar kontratı devam ediyor.