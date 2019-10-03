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03 Ekim 2019 Perşembe 16:09:51 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:12:47

Muslera, Falcao, Vedat Muriqi ve Emre Belözoğlu, Etnospor Kültür Festivali’ne katılarak ok atışı yaptı

Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi ile Galatasaray’da forma giyen Fernando Muslera ve Radamel Falcao Etnospor Kültür Festivali’ne katılarak, Dünya Etnospor Kofederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile ok atışı yaptı.

Bu yıl 4. kez düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yapılan etkinliklerle Atatürk Havalimanı’nda başladı. Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Radamel Falcao ilk gününde festivale katılım göstererek, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ile ok atışı yaptı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Etnospor Kültür Festivali gibi festivalleri çok değerli bulduğunu belirterek, “İlerleyen, değişen, gelişen ve her zaman üreten bir neslin olması hayalim. Aynı zamanda kendi değerini bilen, kendi sporuna, değerlerine sahip çıkan böylesine bir festivali çok değerli buluyorum. Destekleyen Bilal Erdoğan’a ve herkesin verdiği emeğe sağlık. Ben ok atmayı bilmiyorum. Vedat atacak. Ben de Vedat’ı favori gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi: “Spor birleştirici bir unsur”

Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ise daha önce hiç ok atışı yapmadığını vurgulayarak, “Daha önce hiç atmadım. Burada önemli olan festival. Ne kadar katılım olursa o kadar iyi. Spor birleştirici bir unsur. O yüzden bu tür festivallere her zaman destek olacağız. Daha önce hiç ok atmadım. Futboldan çok vakit bulamıyoruz o yüzden kendi işimize odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

Futbolcular izdiham oluşturdu

4. Etnospor Kültür Festivali’ne Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcuların katılmasıyla izdiham yaşandı. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen taraftarlar yoğun kalabalık oluştururken, katılımcılara zor anlar yaşattı.

Öte yandan festivale Başakşehir forması giyen Arda Turan ve Gökhan İnler'in yanı sıra futbol camiasının tanınmış isimleri de katılım gösterdi.

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