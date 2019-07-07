Muriqi Fenerbahçe’de

GÜNEŞ

■ YILAN hikayesine dönen Vedat Muriqi transferinde Fenerbahçe, müthiş bir hamle yaparak öne geçmeyi başardı. G.Saray ile kapışan ve şampiyon bir takım kurmayı çok isteyen Sarı-Lacivertliler, gözünü karartarak Çaykur Rizespor’a geri çevirmesi zor bir teklifte bulundu. Fenerbahçe, sözleşmesinin son yılına girmiş Makedon yıldız için Karadeniz ekibine tam 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeyi vadetti.

RİZESPOR KABUL ETTİ

■ MURİQİ’NİN ‘Yıpranmamak için takımımda kalıyorum” açıklamasına rağmen pazarlıkları durdurmayan F.Bahçe, bu teklifiyle transferde büyük bir adım attı. Rizespor cephesi bu teklif üzerine Sarı-Lacivertli kulüple anlaşmaya vardı. Rizespor yönetimi, Makedon oyuncuyla görüşerek, “Biz F.Bahçe’yle anlaştık, siz de anlaşın bu işi bitirelim” ifadesini kullandı. Bu aşamadan sonra F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy devreye girdi.

ÇARPICI BİR SORU SORULDU

■ OYUNCUNUN menajeri Haluk Canatar’ı evine davet eden Özsoy, daha önce verdiği yıllık ücret teklifini artırıp, yanına başarı bonusları da koyarak futbolcuyu ikna etmeyi başardı. Muriqi’nin telefonla katıldığı bu görüşmede fiyat teklifinde bulunmadan önce, “F.Bahçe’de oynamak istemiyorum dedin mi?” sorusu da yöneltildi. Makedon oyuncu, bu iddiaları yalanlayarak, Sarı-Lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi