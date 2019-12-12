12 Aralık 2019 Perşembe 08:44:40 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 08:50:36
Muriqi: Bir çiğ ettir gidiyor, anlamadım
Fenerbahçeli Vedat Muriç, Sarı-Lacivertli taraftarların sosyal medyada kendisi için yaptığı yorumları kulübün Youtube kanalında cevapladı.
Kosovalı golcü, bir taraftarın, ‘Ne sevap işledik bilmiyorum ama sen bize Allah’ın hediyesisin” şeklindeki yorumuna, “Asıl ben ne sevap işledim bilmiyorum, kendimi burada buldum” diye yanıt verdi. Muriç, eşinin ‘Onu çiğ etle besledim’ esprisini ise “Bir çiğ ettir gidiyor ama şuna da açıklık getireyim; ben nasıl çiğ et yiyeyim arkadaşlar? Et yiyorum ama çiğ et yemiyorum” şeklinde yorumladı. (Star Spor)
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