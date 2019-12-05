05 Aralık 2019 Perşembe 08:47:59 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 08:53:28
Muriç’ten Deniz’e: Başka kapıya
Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynayıp 4-0 kazandığı kupa mücadelesinin ardından ilginç bir diyalog yaşandı.
Karşılaşmada bir gol atan Deniz Türüç, yaptığı konuşmada “Hoca nerede şans verirse orada oynamaya hazırım. O benim özelliğim. Kanatta, 10 numarada, sol bekte oynayacağım diye bir şey yok. Forvet bile oynarım” dedi.
Bu sırada orada bulunan Muriç ise arkadaşına, “Başka kapıya diyorum” diye takıldı... (Star Spor)
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